Samedi, simplement des héros

Sauver le monde n'a rien d'une fiction, pour éviter le réchauffement climatique, seule l'agriculture permet de stocker du carbone

Agriculteurs, ces héros du quotidien #FierDeNotreAgriculture #FrAgTw #AgriLoving #SolutionAgri pic.twitter.com/V3JBKJ8iUr — Séb D (@farmers3b) September 14, 2019

Dimanche, on bichonne les belles blondes

un dimanche de preparation pour #sommetdelelevage nos belle #blondedaquitaine serons a l honneur cette annee, alors il faut les bichonner #bienetreanimal #elevage. pic.twitter.com/7mI4jHicS9 — Elise Michallet (@elise69670) 15 septembre 2019

Lundi, Allan a la patate

Résultat pommes de terre ! 1er année pour moi avec un rendement net de 49t/ha (non irrigué) très content du résultat merci à @LeGouessant pour le suivi, partant pour en refaire l’année prochaine #ceuxquifontleslegumes pic.twitter.com/OCnBWlR1yY — Allan Morin (@allanm193) 16 septembre 2019

Lundi toujours, la moto-bineuse

Lundi encore, derniers foins de la saison

Derniers foins de la saison ! Deuxième et troisième coupe qui vont régaler nos vaches cet hiver ! La qualité et la quantité sont là et la belle vue en prime aussi #AgricultureDuPlateauDeGavot #HauteSavoie #FoinDeMontagne #AbondanceAOP #LaitCru #LacLeman pic.twitter.com/NyoNuzKbHY — Fusi Justine (@FusiJustine) 16 septembre 2019

Mardi, merci binôme !

L'organisation du travail nous permet de nous libérer un week-end sur 2 par binôme, et de prendre 2 à 3 semaines de vacances par an, ce qui est très appréciable. D'autant que nos conjoints respectifs (à Yannick et moi) travaillent à l'extérieur.#agribretagne #FrAgTw pic.twitter.com/VU9naeeZZ5 — Agribretagne (@agribretagne) September 17, 2019

Mercredi, la polyvalence avant tout

Être agriculteur en 2019 : piloter un drone, cartographier l'état de végétation d'une parcelle, et moduler les doses de traitements. Rien que ça ! #Technbio2019 @TECHetBIO @ChambagriFrance @_Ctifl pic.twitter.com/cMl50d0gwB — Baptiste Labeyrie (@bapt_labeyrie) 18 septembre 2019

Mercredi aussi, le début d’une grande aventure

Jeudi, tout doux

Ah bah avec ça en tête pour la journée, elle devrait être belle et douce ! Une bonne nouvelle dans ce monde de brutes ! pic.twitter.com/t3uhxWjpIU — Guillaume Delanoue (@GuillDelanoue) 19 septembre 2019

Jeudi toujours, l’Amour

Vendredi, la vallée se réveille

Calf sucking noises.

Jackdaws chalking.

Valley waking up. pic.twitter.com/3mA9GQrSw2 — James Rebanks (@herdyshepherd1) 20 septembre 2019

Vendredi encore, ici la terre

On ne commente pas l’actualité, on ne porte pas de positions, on répond à des questions! Et c’est déjà pas mal! Composez le : pic.twitter.com/wO1yiBmKNA — Collectif #iciLaTerre (@iciLaTerre_Agri) September 20, 2019