2 jours sans travail ça commence à me manquer je vais aller voir s'il veut pas que je le remplace un petit moment!!!! #FrAgTw pic.twitter.com/f8KLPOptDU

Consommateurs : optez pour l'info en circuit court en discutant directement avec les agris! agriculteurs : bio ou conventionnels, soyez unis et parlez de ce que fous faites Pour vous, une chanson! #FrAgTw #Stopagribashing @Fragritwittos @BegonThomas @GrainHedger @emma_ducros pic.twitter.com/x950GYTBS4

Les canards ayant abîmés le parcours A, nous le fermons et ouvrons le parcours B pour leur plus grand plaisir, de l’herbe à grignoter des insectes à dévorer des magrets de qualité pic.twitter.com/OonVCtFMvU

Après les foins, notre hangar était plein de réserves de fourrage pour l'hiver. Avec la #sécheresse et l'affouragement au pré des #charolaises , 40% du stock n'est déjà plus là. #agriculteurs #Nièvre #ceuxquifontlaviande #laviedelaferme pic.twitter.com/opKKKyNfEA

Quand tu as besoin de pluie pour les cultures, tout est bon... Je profite d'une après-midi de copines #feeclochette pour improviser un petit karaoké #reinedesneiges #FrAgTw #ceuxquifontlafibre pic.twitter.com/chr8028JJc

#notill essai du colza associé avec trèfle qui redemarre les moutons semblent apprécier en cette période de sécheresse Quelle serait votre conduite avant implantation du blé pour réguler le trèfle et détruire le colza ? pic.twitter.com/vWWeQ8iMOd

Démarrage de notre chantier de drainage du Châtelot. Trop de difficultés pour cultiver cette parcelle de 10 ha, de nombreuses sources et d'anciens réseaux de drains en poterie désorganisés. Avec @QAurousseau nous commençons par répartir les tuyaux dans le champ. #agriculteurs pic.twitter.com/b5N2VH0kDo

Mercredi c’était ensilage Très bonne qualité malgré l’année Malheureusement hier jeudi en voulant finir de mettre les boudins sur le silo l’échelle à glissé ... Faites attention chères agriculteurs les silos sont des plus en plus haut et une connerie est vite arrivé... pic.twitter.com/9osnPc5PlN