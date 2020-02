#TempeteCiara , encore une fois qui appelle t on a la rescousse?? Les agri! « Allô, on ne peut pas passer... » @Fragritwittos @PnrPerche merci qui ... pic.twitter.com/d8hRbLRjfW

Tour de parcelles aujourd'hui : type de sol hétérogène du sable en haut et de l'argile en bas...Condition de cette année + labour = on retrouve aussi du sable en bas ! L'agri : " je ne veux plus voir ça dans mes champs." Ok on va bosser l'agronomie #Agriculturedeconservation pic.twitter.com/FbC0ezVrBP