« Nous pensons que le Ceta n’est pas un handicap pour l’agriculture française », a affirmé Didier Guillaume qui a croisé la manifestation de la Confédération paysanne contre les accords de libre-échange qui occupait le stand de son ministère.

Divergences d’opinion

« Le Ceta, et tous les accords de libre-échange, sont néfastes aux paysans, lui a répondu le porte-parole de la Confédération paysanne Nicolas Girod. Ceta paysans sacrifiés, Ceta climat détraqué. »

« L’État français est pour la mise en place d’accords de libre-échange, a rétorqué le ministre. […] La seule différence qu’il y ait, c’est qu’on ne peut pas continuer à avoir des accords basés sur des sujets qui datent de 20 ou 30 ans. »

Une place à part pour l’agriculture

« Ma position est claire, je pense que l’agriculture ne peut pas être mise dans les échanges commerciaux au même titre que les autres produits, a-t-il toutefois indiqué. Je refuse qu’on échange de l’agriculture et de l’alimentation contre des voitures ou contre des fusées. »

Mais selon lui, les échanges commerciaux ne se valent pas tous. Il a rappelé qu’Emmanuel Macron s’opposera à celui avec le Mercosur, mais qu’il a défendu le Ceta. « Pourquoi l’Assemblée nationale a approuvé le Ceta ? Parce que nous pensons qu’il n’y a pas le danger que vous évoquez dans l’échange » avec le Canada, a assuré Didier Guillaume.

Deux ans d’application

« Il n’est pas encore approuvé par la France, mais ça fait deux ans qu’il est mis en place et je peux vous dire que vins, spiritueux, AOP (1) et IG (2) pour les laits et les fromages, ils sont hypercontents parce qu’ils ont beaucoup vendu. On a atteint nos quotas », selon le ministre.

Et si sur le Ceta le problème c’est par rapport à la viande bovine et aux OGM, aux hormones, en deux ans « on a importé seulement 12 tonnes de viande bovine canadienne sur les 1,5 million (de tonnes) au maximum » qu’on peut importer, a-t-il ajouté.

Le traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada, entré pour partie en vigueur de manière provisoire le 21 septembre 2017, a supprimé les droits de douane sur 98 % des produits échangés entre les deux zones.