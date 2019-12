Le 16 décembre 2019, sur le site internet de l’hebdomadaire Marianne, 110 députés de l’opposition ont cosigné une tribune pour demander une suspension de l’application provisoire du Ceta, en attendant son vote au Sénat. Cette tribune, rédigée à l’initiative de Juline Dive (Les Républicains), député de l’Aisne, interpelle le gouvernement sur « le retard d’inscription du Ceta à l’ordre du jour du Sénat » et sur « le silence du gouvernement qui l’accompagne ». En effet, le texte qui devait être examiné par les sénateurs en septembre n’est « toujours pas arrivé au Sénat ».

"Le CETA ne peut être appliqué sans la consultation du Parlement !" : 110 députés demandent sa suspension https://t.co/sqNZ4nTFxl — Marianne (@MarianneleMag) December 17, 2019

Un accord provisoirement appliqué depuis deux ans

Les députés estiment pourtant qu’en juillet dernier, au moment du vote du projet de loi de ratification à l’Assemblée nationale (1) « le sujet revêtait un intérêt politique majeur et semblait relever d’une situation d’urgence ». Les députés s’interrogent donc sur cette situation et se demandent si l’on doit y voir « une volonté de confisquer un débat pour lequel la société a pourtant largement témoigné son intérêt ».

Négocié pendant plus de sept ans, le Ceta avait été approuvé par le Parlement européen en février 2017. Il supprime notamment les droits de douane sur 98 % des produits échangés entre l’Union européenne et le Canada. Dans l’attente d’une ratification de l’accord, celui-ci est déjà provisoirement appliqué, depuis près de deux ans.

Une application provisoire « injustifiable »

Les signataires de la tribune accusent donc le gouvernement de vouloir « jouer la carte de l’application provisoire indéfinie », rejoignant des critiques formulées il y a deux semaines par le patron des sénateurs des Républicains (LR) Bruno Retailleau. « Cette application provisoire sans ratification du Parlement national serait injustifiable ! », lancent ces députés, parmi lesquels ceux de LR, Damien Abad et Valérie Boyer, les socialistes Valérie Rabault et Boris Vallaud, ceux de la France insoumise, Danièle Obono et Bastien Lachaud, les communistes André Chassaigne et Elsa Faucillon, et quelques centristes.

> Voir aussi : Libre-échange, ça ne passe toujours pas pour la filière bovine ! (03/10/2019)

> Voir aussi : Manifestation — « Macron, réponds-nous ! » (22/10/2019)

> Voir aussi : Suite aux manifestations d’agriculteurs — Les 4 engagements de Matignon (03/12/2019)

> Voir aussi : tous les articles sur le Ceta (Canada-EU Trade Agreement) parus dans La France Agricole