Dans un communiqué daté du 11 juillet 2019, InVivo annonce avoir signé avec les coopératives Axéréal et NatUp la création de Grains Overseas. Cette plateforme de commercialisation à l’exportation sera affectée exclusivement au blé tendre et à l’orge fourragère. « Cette structure […] laisse à chacun la possibilité de continuer à opérer sur d’autres céréales », a précisé Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo.

Mutualiser les moyens

L’idée est d’optimiser la chaîne d’approvisionnement en « mutualisant le réseau de silos fluviaux et maritimes des actionnaires, maximisant ainsi la performance économique de l’offre France à l’international ». Les coopératives céréalières françaises disposeront ainsi « des meilleurs atouts sur le marché mondial de l’exportation des céréales ».

Pour Jean-François Loiseau, président d’Axéréal et de Grains Overseas : « Face aux évolutions du marché, nous devons nous organiser et mutualiser nos forces pour répondre en qualité et compétitivité aux besoins des clients à l’international. »

Grains Overseas ambitionne d’exporter 4 millions de tonnes (Mt) de blé tendre et d’orge fourragère par an à destination des pays tiers, sachant que la France exporte chaque année 15 Mt de blé tendre vers les pays tiers. Patrick Aps, directeur général de NatUp, indique : « L’export constitue la première destination des blés tendres de NatUp » et la performance de l’exportation française est « un indicateur crucial pour l’équilibre du marché intérieur ».