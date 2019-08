Selon le dernier bulletin Céré’Obs de FranceAgriMer publié le 16 août 2019, la totalité des maïs ont atteint le stade floraison femelle. Cette évolution arrive plus tardivement que les années précédentes avec un recul de 4 jours par rapport à la moyenne des 5 dernières années, et de 8 jours en comparaison à 2018. Les régions les plus touchées sont la Bourgogne Franche-Comté, le Poitou-Charentes et les Midi-Pyrénées.

Les conditions se stabilisent

FranceAgriMer indique à nouveau 60 % des conditions bonnes à très bonnes sur le territoire. Ces données sont cohérentes avec les conditions observées la semaine précédente et ne changent pas des relevés effectués en 2018 à la même période. Les Pays de la Loire et la Bourgogne Franche-Comté restent en retrait avec seulement 31 % et 29 % de bonnes conditions.