Ce mercredi 4 septembre 2019, l’AGPM a estimé que les prévisions de rendement cette année « s’annoncent très contrastées et inférieurs à la moyenne quinquennale au niveau mondial ». La France, marquée par une forte sécheresse et deux épisodes caniculaires, devrait voir ses rendements très affectés. Les régions concernées par les restrictions d’irrigation, parfois précoces, sont les plus touchées, « y compris pour les cultures irriguées » souligne l’AGPM. « Seul le sud-ouest tire son épingle du jeu, avec des pluies salvatrices » laissant espérer des résultats « prometteurs ».

Préserver la production européenne

L’AGPM évoque la progression des importations au sein de l’Union Européenne qui atteignent un record en ce début de campagne avec 3,2 millions de tonnes (Mt) enregistrés les deux premiers mois, contre 1,4 Mt sur la même période des trois dernières années. Cette situation, en nette hausse, confirme la tendance de la dernière campagne européenne marquée par une importation de 24 Mt, un niveau inégalé.

Selon Daniel Peyraube, président de l’AGPM « ce dernier record d’importation en Europe, équivalent au tiers de sa production, est une preuve de l’utilité de la culture de maïs ». Il appelle donc l’Union Européenne et la France à faire preuve de cohérence pour la protéger et poursuivre sa quête de durabilité. Un intérêt également visible dans son « soutien à l’élevage en participant à l’affouragement d’urgence des animaux ».