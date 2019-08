pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Ces résultats partiels sur la qualité de la récolte de blé dur en 2019 portent sur 94 % des échantillons collectés. Les chiffres définitifs seront communiqués à la mi-septembre. Malgré un rendement moyen record de 57,5 q/ha, la production nationale baisse de 17,7 % par rapport à 2018 à 1,5 Mt. En cause, les surfaces cultivées qui ont reculé de 100 000 hectares.

De 13 à 14,5 % de protéines

Concernant la qualité technologique, les teneurs moyennes en protéines sont comprises dans une fourchette de 13 à 14,5 % selon les bassins. « Les valeurs les plus faibles concernent les bassins Sud-Ouest et Ouest Océan où la concentration des protéines a été diluée par les rendements élevés. Les valeurs sont satisfaisantes à bonnes dans le Sud-Est et même très bonnes dans le Centre », explique Arvalis.

Les poids spécifiques sont élevés et homogènes entre bassins de production. Les moyennes régionales sont systématiquement supérieures à 80 kg/hl.

« La qualité est bonne, signalait Philippe Heusele, secrétaire général de l’AGPB, lors de la conférence de l’association mardi 20 août. Les blés durs jaunes plaisent aux pastiers italiens et français. »

Si le Centre et le Poitou-Charentes représentent à eux deux 50 % de la collecte, la part du Sud-Est en raison de la baisse des surfaces et de l’hétérogénéité des rendements n’est que de 16 %.