Le Conseil international des céréales (CIC) a revu à la baisse son estimation de récolte mondiale de céréales (blé et céréales secondaires) en 2019-2020 dans son dernier rapport, paru le 25 juillet 2019. Il l’estime désormais à 2 148 Mt, soit 8 Mt de moins que dans son rapport de juin. La raison : des diminutions en blé, y compris pour l’Union européenne, la Russie et le Canada, en maïs (Chine) et en sorgho (États-Unis).

Production au sommet

« Néanmoins, les résultats mondiaux pour le blé sont à un niveau record, la récolte de maïs est la deuxième la plus importante jamais observée, et l’orge est au plus haut depuis une décennie », note le CIC.

Les ajustements apportés à la consommation, principalement pour le blé, le maïs et le sorgho, réduisent de près de 3 Mt la demande, mais l’utilisation devrait encore augmenter de 1 % sur un an pour atteindre un nouveau sommet de 2 184 Mt.

Le CIC prévoit une baisse des stocks mondiaux (- 3 Mt) résultant d’une réduction en blé partiellement compensée par une augmentation pour le maïs. À 370 Mt (+ 1 % en glissement annuel), la projection commerciale est, elle, peu modifiée : « la diminution des expéditions de blé est globalement compensée par une amélioration du maïs », explique le CIC.

Soja : - 4 % de production

Compte tenu du ralentissement des livraisons en Chine, les prévisions concernant le commerce mondial du soja en 2018-2019 ont été légèrement réduites à 150 Mt, soit une baisse annuelle de 2 %.

Reflétant un ajustement pour les États-Unis, la projection de la production mondiale pour 2019-2020 est légèrement inférieure à celle de juin, à 348 Mt (- 4 % par rapport à 2018-2019). « Avec une consommation plus élevée qu’auparavant, les stocks sont réduits à 44 Mt (- 20 %), y compris les stocks des principaux exportateurs à 26,7 Mt (- 26 %) », précise le CIC. La demande d’importation mondiale devrait atteindre 151 Mt.