La production mondiale de blé et céréales secondaires augmenterait de 11 millions de tonnes (Mt) en 2019-2020, estime le CIC dans son rapport paru le 28 août 2019 par rapport à ses précédentes estimations publiées à la fin de juillet. Cela s’expliquerait par une hausse de 8 Mt pour le maïs. La récolte de maïs serait cependant en retrait par rapport à la campagne précédente (–7 %).

La hausse de la production de céréales s’élèverait ainsi de 1 % en glissement annuel, avec « des récoltes exceptionnelles de blé et d’orge en partie compensée par des récoltes plus faibles en maïs ». Les estimations de la consommation mondiales gagnent également 1 %, et permettraient « au stock mondial de clôture de baisser pour la troisième saison consécutive ».

Le soja en déclin

Après une récolte record en 2018-2019, le soja a, quant à lui, connu une croissance timide de son utilisation. Les reports mondiaux pourraient ainsi augmenter de 25 % en glissement annuel. Le CIC prévoit également pour 2019-2020 une chute de la production américaine, entraînant avec elle une chute de la production mondiale.

« Une forte réduction des surfaces est prévue pour la prochaine campagne, ainsi que des rendements inférieurs aux tendances. » Ces estimations, associées à la hausse des demandes, devraient abaisser les stocks d’environ 9 tonnes en glissement annuel. Les États-Unis, notamment, ont de grosses inquiétudes concernant le soja.

Commerce du riz en berne

« Avec la faible demande de l’Afrique et de l’Asie, les prévisions pour le commerce du riz en 2019 sont revues en baisse de 1 Mt », explique le CIC. Pour la prochaine campagne, 2019-2020, la production mondiale de riz devrait être également revue à la baisse. Les stocks mondiaux de fin de campagne gagneraient 3 % en glissement annuel marquant un nouveau pic.