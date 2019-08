La Conab, Compagnie nationale d’approvisionnement, a annoncé que le Brésil devrait voir sa production de céréales et oléagineux croître de 6 % en 2018-2019. Elle atteindrait un niveau record grâce aux bonnes conditions climatiques.

Si les prévisions se confirment, le pays engrangerait 241,3 millions de tonnes au total, la meilleure récolte de son histoire, devant celle de 2016-2017, qui atteignait 237,7 millions de tonnes. La Conab l’a annoncé le 8 août 2019.

Surfaces en hausse

La surface affectée aux céréales et oléagineux devrait atteindre le niveau record de 62,96 millions d’hectares, soit 2 % de plus que l’an dernier. Cela s’explique surtout par la progression des champs dédiés au maïs, au coton et au soja, rapporte l’organisme gouvernemental.

La hausse de la production de céréales et oléagineux est tirée essentiellement par la forte progression de la seconde récolte de maïs de la saison, qui devrait atteindre le niveau record de 73 millions de tonnes, soit un bond de 35,6 % par rapport à l’année dernière.

La production totale de maïs, « soutenue par de bons résultats climatiques », devrait être de 99,3 millions de tonnes, en hausse de 23 % par rapport à celle de 2017-2018, explique la Conab.

Bientôt achevée, la récolte de soja, en baisse de 3,5 % par rapport à la production record de l’an dernier, devrait tout de même être la seconde plus importante jamais enregistrée par le Brésil, atteignant 115,1 millions de tonnes.

Le Brésil est le deuxième producteur de soja et le troisième producteur de maïs au monde.

AFP