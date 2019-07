pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans son dernier rapport Céré’Obs diffusé ce 12 juillet 2019, FranceAgriMer estime que la récolte d’orge d’hiver a atteint 80 % au 8 juillet (contre 22 % la semaine dernière et 92 % en 2018). La Normandie, la Bretagne et les Hauts-de-France étaient à cette date les trois Régions les moins avancées.

Un retard de 7 jours

FranceAgriMer indique de plus que la date médiane de la récolte présente un retard de 7 jours par rapport à la moyenne des cinq dernières années et 4 jours par rapport à 2018. Quant au blé dur, il est passé de 6 à 42 % (33 % en 2018) en une semaine. Le Centre-Val de Loire était la Région le plus à la traîne.

En blé tendre, la récolte évolue de 1 à 9 % (20 % en 2018). Les Régions les plus avancées sont le Midi-Pyrénées, Paca, le Poitou-Charentes et l’Aquitaine. Ailleurs, les moissons étaient à leurs prémices à cette date.

Au 8 juillet, la récolte d’orge de printemps atteint 12 % (0 % la semaine passée et 7 % en 2018), avec le Poitou-Charentes et le Centre-Val de Loire en tête des Régions.