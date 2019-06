Cette enveloppe s’adresse aux personnes affectées par des événements naturels comme des incendies, des inondations ou encore des ouragans, en particulier en Californie et dans le territoire américain de Porto Rico.

À son retour d’une semaine de vacances, la Chambre des représentants a facilement adopté cette mesure et l’a transmise en vue de sa promulgation au président Donald Trump. Le milliardaire, en déplacement au Royaume-Uni, a rapidement salué sur Twitter son adoption.

Ces fonds sont destinés au développement d’infrastructures, à l’assistance aux zones rurales et à réduire l’impact de ces catastrophes sur l’île de Porto Rico et dans des États comme la Californie, la Floride, les Caroline du Nord et du Sud, l’Iowa et le Texas.