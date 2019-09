CNH vient d’annoncer un partenariat stratégique et exclusif avec le groupe Nikola. Basé à Phoenix en Arizona, ce dernier est spécialisé dans les poids-lourds à zéro émission. Il possède notamment une grande expertise dans les piles à combustible et les batteries adaptées aux véhicules lourds.

Transfert de technologie

CNH Industrial annonce une prise de participation dans Nikola à hauteur de 250 millions de dollars, dont 150 millions sous la forme d’une assistance technique et de la fourniture de composant. Iveco et FPT Industrial vont ainsi aider Nikola à industrialiser la production de poids-lourds fonctionnant sur batteries ou avec des piles à combustible. De son côté, Nikola partagera son savoir-faire avec CNH Industrial, en particulier dans les essieux électriques et le stockage d’hydrogène sur les véhicules roulants. Ces technologies pourraient se retrouver prochainement sur les tracteurs Case IH et New Holland afin de poursuivre le virage amorcé avec le NH2.