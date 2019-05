« Le marché agricole a été affecté par la répulsion des investisseurs à l’égard du risque » a affirmé jeudi Jason Roose de la société de courtage US Commodities. De Wall Street au marché du pétrole, plusieurs des places financières américaines ont lourdement chuté ce jeudi face à l’intensification des tensions commerciales opposant Pékin et Washington et à des statistiques économiques jugées décevantes en zone euro et aux États-Unis.

Une météo scrutée par les courtiers

Le marché agricole a suivi, bien que le recul observé sur le maïs, le soja et le blé ait été un peu plus timide. L’élan baissier a également été encouragé par les conditions météorologiques sur les zones de production agricoles américaines, un sujet « qui mobilise 100 % de l’attention des courtiers en ce moment » selon Jason Roose.

« On commence à assister à l’assèchement de certaines zones dans le Midwest où sont tombées de fortes quantités de pluies » ces dernières semaines, a relevé le spécialiste, basé lui-même dans cette zone au nord des États-Unis. Un temps un peu plus sec signifie que les agriculteurs vont pouvoir se consacrer à nouveau aux semis et potentiellement rattraper une partie du retard accumulé ces dernières semaines lorsque de fortes quantités de précipitations se sont abattues.

Semis de printemps en retard

À cause de ces conditions très inhabituelles, les semis de maïs, de soja et de blé de printemps sont en retard par rapport au niveau d’avancement moyen à cette période de l’année.

Les ventes hebdomadaires américaines de soja, blé et de maïs à l’étranger et dévoilées jeudi par le ministère de l’Agriculture ont de leur côté apporté peu de surprises, se situant dans la fourchette des prévisions des analystes.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé jeudi à 8,2150 dollars, contre 8,2850 dollars mercredi à la clôture.

Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, le plus échangé, a clôturé à 4,7025 dollars jeudi, contre 4,7275 dollars la veille.

Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, également le contrat le plus actif, a fini à 3,8975 dollars, contre 3,9450 dollars mercredi.