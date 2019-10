Les cours du maïs ont légèrement augmenté et ceux du blé et du soja ont un peu reculé ce jeudi 3 octobre 2019 à Chicago dans un marché aux échanges limités, les investisseurs attendant d’en savoir plus sur les négociations sino-américaines.

L’annonce d’importantes ventes de soja à la Chine n’a pas suffi à soutenir le prix de l’oléagineux. Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a pourtant fait part de commandes portant sur plus de 2 millions de tonnes lors de la semaine se terminant le 26 septembre, dont 1,6 million en provenance de Chine.

La Chine achète du soja américain

« Mais on s’y attendait un peu » puisque Pékin avait indiqué il y a quelques semaines vouloir augmenter ses achats de soja, remarque Jack Scoville de Price Futures Group. « On veut maintenant savoir si les Chinois vont continuer sur cette tendance et cela dépendra forcément de l’issue des discussions qui doivent avoir lieu dans les prochains jours » à Washington.

En attendant, souligne-t-il, « les volumes sont restreints ». Les producteurs américains ont par ailleurs écoulé 562 000 tonnes de maïs dans le bas de la fourchette des prévisions, et 328 500 tonnes de blé, au milieu de la fourchette des attentes.

La météo sous surveillance

Les investisseurs gardent par ailleurs un œil sur les conditions climatiques, des pluies étant attendues dans les prochains jours sur le centre des États-Unis. « Mais pour l’instant, on n’attend de gel, souligne Steve Georgy d’Allendale. On sait que les moissons vont accélérer à un certain moment. On ne sait juste pas quand. »

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,8875 dollars contre 3,8775 dollars mercredi (+ 0,26 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 4,8875 dollars contre 4,8900 dollars à la clôture précédente (- 0,05 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,1175 dollars contre 9,1375 dollars la veille (-0,22 %).

AFP