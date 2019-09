Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) publiait son rapport trimestriel recensant les quantités des principaux produits agricoles disponibles dans le pays au 1er septembre.

Pour le maïs, les stocks s’élevaient à 53,71 millions de tonnes, soit bien moins que les attentes des analystes et 1 % de moins qu’à la même époque en 2018.

Les réserves de soja, à 24,85 millions de tonnes, étaient elles aussi inférieures aux prévisions des analystes. Elles restaient toutefois deux fois plus élevées qu’en 2018, les agriculteurs américains n’ayant pas pu écouler leur production comme à leur habitude en raison de la guerre commerciale avec la Chine.

Mais l’USDA a aussi surpris en révisant à la baisse son estimation de la production de soja en 2018 aux États-Unis suite à un abaissement du nombre d’hectares cultivés et du rendement moyen.

Plus de la moitié du blé encore à récolter au Canada

Les stocks de blé au 1er septembre étaient en revanche supérieurs aux attentes. Mais les « cours ont surtout suivi ceux du maïs et du soja », selon Dan Cekander de DC Analysis. L’USDA a aussi légèrement révisé à la baisse son estimation de production de la récolte de blé de l’année, remarque-t-il.

Plus tôt dans la journée, les cours de la céréale avaient été soutenus par le temps humide qui domine au Canada et dans le nord des États-Unis. « Il reste au Canada plus de la moitié de la récolte de blé à récolter et moins de 15 % aux États-Unis », a relevé Steve Wagner de CHS Hedging.

Le soja a aussi bénéficié selon lui de rumeurs persistantes sur des acheteurs chinois tentant de commander du soja aux États-Unis.

* Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 3,8800 dollars contre 3,7150 dollars vendredi (+4,44 %).

* Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 4,9575 dollars contre 4,8725 dollars à la clôture précédente (+1,74 %).

* Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,6000 dollars contre 8,8300 dollars vendredi (+2,06 %).