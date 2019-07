Les cours du maïs et du blé ont terminé en baisse ce vendredi 26 juillet 2019 à Chicago et ceux du soja en légère hausse, dans un marché sans élan continuant à surveiller les prévisions météorologiques en attendant de nouveaux chiffres sur les surfaces agricoles.

« La météo s’est améliorée après la vague de chaleur de la semaine dernière, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à cette époque de l’année pour le maïs et le soja », a remarqué Bill Nelson de Doane Advisory Services. Dans ce contexte, les chiffres décevants sur exportations américaines dévoilés jeudi « continuent à peser sur les cours du maïs ». Et en l’absence de nouvelles informations spécifiques au blé, les cours de cette céréale baissent aussi, a-t-il ajouté.

Les discussions entre Washington et Pékin sous surveillance

Du côté du soja, les acteurs du marché surveillent de près tout commentaire sur les négociations sino-américaines, avec l’espoir d’un éventuel accord permettant de lever les taxes à l’importation imposées depuis l’été dernier par Pékin. Reste que l’agence Bloomberg a évoqué mercredi l’achat de jusqu’à trois millions de tonnes de soja par des entreprises chinoises, et « on n’a encore rien vu venir […], a souligné Bill Nelson. Si on ne voit toujours rien lundi, on pourra estimer que ces rumeurs relevaient surtout d’un affichage politique à l’approche de la prochaine session de discussions (en Chine) la semaine prochaine. »

Pour le spécialiste, les acteurs du marché sont surtout dans l’attente de la diffusion, le 12 août, du prochain rapport sur l’offre et la demande mondiale de produits agricoles (Wasde). Les autorités américaines doivent y dévoiler les résultats d’un nouveau sondage effectué auprès des agriculteurs sur les surfaces dédiées à chaque culture.

Des surfaces à préciser

Alors que les abondantes précipitations du printemps ont nettement retardé, voire parfois empêché, les semis de maïs, les investisseurs ont accueilli avec beaucoup de scepticisme les précédentes estimations du ministère anticipant une hausse des surfaces dédiées à cette céréale. Cela alimente aussi les craintes de voir les récoltes de maïs et de soja, en retard de deux à trois semaines dans certaines zones par rapport à leur développement habituel, souffrir de gelées précoces en septembre ou octobre.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 4,2450 dollars contre 4,2750 dollars jeudi à la clôture (- 0,7 %).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,9600 dollars contre 4,9950 dollars la veille (- 0,7 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,0100 dollars contre 8,9975 dollars à la précédente clôture (+ 0,1 %).