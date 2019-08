Les prix du maïs, du blé et du soja ont nettement reculé le mercredi 31 juillet 2019, alors que les prévisions météorologiques aux États-Unis anticipent un temps plus favorable aux récoltes dans les prochains jours.

« Les investisseurs pensent que les changements de météo de ces dernières semaines vont se poursuivre, a indiqué Don Roose de US Commodities. Leur conviction est que les récoltes vont être meilleures que prévu » de ce fait. La carte météorologique prévoit des pluies sur plusieurs régions du « Midwest », le grenier à grain des États-Unis, jusqu’au moins le début de la semaine prochaine.

Le marché dans l’attente de statistiques

Les acteurs du marché sont également dans l’attente de la diffusion, le 12 août, du prochain rapport sur l’offre et la demande mondiale de produits agricoles (Wasde). Les autorités américaines doivent y dévoiler les résultats d’un nouveau sondage effectué auprès des agriculteurs sur les surfaces dédiées à chaque culture.

« Plus on se rapproche de la date de publication du rapport, plus les surfaces cultivées vont être au centre de l’attention », a prédit Ryan Ettner de la maison de courtage Allendale.

« Mais pour les évolutions au jour le jour, le marché reste pour l’instant focalisé sur la météo », a-t-il précisé.

Peu d’avancées entre Pékin et Washington

Par ailleurs, les cours des céréales ont été lestés par le peu d’avancées concrètes après la fin des pourparlers commerciaux entre Washington et Pékin, à Shanghai. Lors de la reprise des discussions en face-à-face, pour la première fois depuis trois mois, les négociateurs ont discuté de « l’augmentation par la Chine de ses achats de produits agricoles américains, en fonction de ses besoins nationaux » et du fait que les États-Unis devaient « créer des conditions favorables » à ces achats, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Les deux parties ont convenu de se revoir début septembre aux États-Unis. « La Chine avait laissé entendre qu’elle allait passer de gros contrats pour l’achat de soja aux États-Unis. Mais aucun de ces contrats ne s’est pour l’instant matérialisé », a noté Ryan Ettner.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mercredi à 4,1000 dollars, contre 4,2100 dollars la veille à la clôture (- 2,61 %).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,8725 dollars, contre 4,9725 dollars mardi (- 2,01 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,8150 dollars, contre 8,9675 dollars à la précédente clôture (- 1,70 %).

AFP