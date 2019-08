Les cours du soja ont terminé en hausse le vendredi 9 août 2019 à Chicago tandis que ceux du blé et du maïs ont peu évolué dans un marché surtout concentré sur la publication, lundi, d’un rapport important de l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.

Dans ce document mensuel sur l’offre et la demande de produits agricoles dans le monde (Wasde), les autorités feront un point sur les estimations de rendements, de stocks de fin de campagne et de surfaces consacrées à chaque culture. Et les investisseurs ont continué vendredi dernier à ajuster leurs positions avant la diffusion du rapport.

Le maïs et le soja dans le collimateur des investisseurs

Ils seront surtout sensibles aux nouvelles prévisions du ministère sur les surfaces consacrées au maïs et au soja, dont les semis ont été beaucoup retardés au printemps par des inondations. En attendant, « les prévisions à moyen terme continuent d’anticiper des précipitations inférieures aux normales saisonnières dans la majeure partie est de la principale zone de production du maïs », indiquent les analystes de CHS Hedging.

Les cours du soja ont grimpé malgré « les incertitudes croissantes sur le conflit commercial avec la Chine », remarque Mike Zuzolo de Global Commodity analytics. Le président Donald Trump a en effet averti que les États-Unis n’étaient « pas prêts » à conclure un accord commercial avec la Chine et qu’il n’excluait pas d’annuler les discussions prévues en septembre à Washington.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 4,1775 dollars contre 4,1825 dollars la veille (-0,12 %). Sur la semaine il a pris 2 %.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,9950 dollars contre 4,9850 dollars à la clôture précédente (+0,20 %). Il s’est apprécié de 1,8 % sur la semaine.

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,9175 dollars contre 8,8300 dollars jeudi (+0,99 %). Sur la semaine il a gagné 2,7 %.