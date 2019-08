Bourse de Chicago

Le soja monte avec l’espoir d’une détente sino-américaine

La détente entre Washington et Pékin rassure les investisseurs qui reviennent vers le soja à la Bourse de Chicago.

Les cours du soja cotés ont progressé ce lundi 26 août 2019 à la Bourse de Chicago, profitant d’une accalmie sur le front de la guerre commerciale sino-américaine et d’un accord commercial « de principe » entre les États-Unis et le Japon. Le maïs a aussi avancé et le blé a reculé.