« Il est question de 10 cargaisons de soja américain, soit 600 000 tonnes, que la Chine aurait achetées », a indiqué Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting. Si cette nouvelle se confirmait, elle pourrait contrebalancer en partie les développements de la fin de la semaine dernière, qui avaient fait chuter le soja, tout comme le maïs et le blé. Une délégation de représentants chinois, présente à Washington, avait en effet annoncé vendredi qu’elle allait écourter son séjour en ne se rendant pas lundi et mardi, comme prévu, dans le Montana pour visiter des exploitations agricoles.

Par ailleurs, les cours du soja ont été soutenus lundi par « le temps sec en Argentine et au Brésil », a avancé Brian Hoops, de Midwest Market Solutions.

Un temps particulièrement humide a, quant à lui, affecté la qualité du blé de printemps cultivé au Canada et dans les Grandes Plaines américaines, selon les analystes de la Commerzbank.

« Les récoltes de maïs ne sont pas très bonnes »

Les acteurs du marché attendaient la publication lundi dans la soirée d’un rapport hebdomadaire du ministère américain de l’Agriculture (USDA) sur la qualité des récoltes et l’avancée des moissons. « Les courtiers à Chicago sont en train de réaliser que les récoltes de maïs ne sont pas très bonnes », a averti M. Zuzolo.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 3,7325 dollars, contre 3,7075 dollars vendredi (+0,67 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 4,8300 dollars, contre 4,8425 dollars à la clôture précédente (–0,26 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,9250 dollars, contre 8,8275 dollars vendredi (+1,10 %).