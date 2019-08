Les cours du maïs à Chicago ont enrayé leur chute ce jeudi 15 août 2019 après avoir fortement diminué depuis le début de la semaine. Le blé et le soja ont reculé

Dans son rapport mensuel sur les estimations de production mondiale de céréales et d’oléagineux, publié lundi, l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture a revu à la hausse sa prévision de récolte américaine du maïs pour la campagne 2019-2020. « Il est possible qu’on ait atteint un plancher et que les prix entament une remontée », a estimé Frank Cholly, de RJO Futures.

Semis tardifs

Selon l’expert, les semis historiquement tardifs auront des conséquences sur les récoltes, et donc sur les chiffres de la production. « Nous sommes mi-août, une période à laquelle la pollinisation est normalement déjà finie, ce qui est loin d’être le cas. Si on se rend compte que la récolte est moins importante que prévu, cela va faire repartir les prix vers le haut », a souligné Frank Cholly.

Le blé, dont la production a aussi été revue à la hausse dans le dernier rapport de l’USDA, a reculé, tout comme le soja, particulièrement sensible aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. « Il y a des inquiétudes concernant une récession mondiale et pas vraiment d’avancée avec la Chine. Au contraire, la rhétorique s’est enflammée avec la menace de représailles de la part de Pékin », a noté Frank Cholly.

Les ventes à l’étranger de soja ont pourtant augmenté de manière significative lors de la semaine écoulée le 8 août, selon un rapport hebdomadaire du ministère américain de l’Agriculture.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé à 3,7100 dollars, contre 3,7025 dollars mercredi (+ 0,20 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini 4,7450 à dollars, contre 4,7825 dollars à la clôture précédente (- 0,78 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,7075 dollars, contre 8,7800 dollars la veille (- 0,83 %).

AFP