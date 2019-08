« Le marché du maïs continue de réagir au rapport de l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture », a indiqué Dan Cekander de DC Analysis. Dans son rapport mensuel sur les estimations de production mondiale de céréales et d’oléagineux, l’USDA a révisé à la hausse sa prévision de récolte américaine de maïs pour la campagne 2019-2020. Le ministère table sur 353,1 millions de tonnes (Mt) et sur une baisse des exportations, conduisant à des stocks finaux plus importants que prévu.

Les marchés financiers sous pression

« La forte baisse sur les marchés des actions et du pétrole a aussi eu une influence [ce mercredi] avec des signes indiquant une possible récession à venir. Cela a pesé sur le marché agricole », a estimé Dan Cekander. Le taux d’intérêt sur la dette américaine à dix ans est en effet passé temporairement mercredi sous celui des bons à deux ans, pour la première fois depuis 2007.

Ce phénomène, connu sous le nom d’« inversion de la courbe des taux », reflète la différence de rendement accordé par l’État américain aux investisseurs misant sur sa dette à court ou à long terme. Particulièrement redouté des marchés financiers, il est généralement l’indicateur avancé d’une récession, ce qui a pénalisé l’ensemble des marchés financiers.

Des craintes pour l’économie mondiale

« Un ralentissement de l’économie mondiale a nécessairement des conséquences sur la demande en produits agricoles », a expliqué Dan Cekander. Les craintes ont été notamment exacerbées par des données chinoises indiquant un ralentissement de la production industrielle de la deuxième économie mondiale le mois dernier, celle-ci connaissant sa plus faible progression en 17 ans.

Le soja, dont Pékin est le premier importateur mondial, est particulièrement touché par un repli de l’économie de la Chine. Le blé, qui avait chuté à la suite du rapport de l’USDA a repris un peu de terrain comme la veille.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé à 3,7025 dollars contre 3,7650 dollars mardi (- 1,66 %).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,7375 dollars contre 4,7200 dollars à la clôture précédente (+ 0,37 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,7800 dollars contre 8,8900 dollars la veille (- 1,24 %).