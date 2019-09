Les ventes à l’étranger lors de la semaine se terminant le 12 septembre se sont montrées « très solides pour le maïs et le soja », a jugé Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Selon un rapport hebdomadaire du ministère américain de l’Agriculture, environ 1,45 million de tonnes de maïs et 1,73 million de tonnes de soja ont été commandées sur cette période.

Les Chinois de retour aux achats

Toutefois, a souligné Steve Georgy de la maison de courtage Allendale, « on s’interroge encore beaucoup dans les salles de marché sur les futures commandes de la Chine ». Depuis que Pékin a décidé de faire un geste la semaine dernière en assurant vouloir acquérir plus de produits agricoles américains, des acheteurs chinois ont commandé 720 000 tonnes de soja.

« Mais on a besoin de voir plus de commandes pour que les cours continuent à monter », a commenté Steve Georgy. Les ventes de blé, à 286 600 tonnes, se sont affichées « à leur plus bas en dix semaines », a souligné Brian Hoops. Côté météo, les dernières prévisions, jusqu’à début octobre, « restent non menaçantes », a indiqué Steve Georgy.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,7275 dollars contre 3,7125 dollars la veille (+ 0,40 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 4,8800 dollars contre 4,8950 dollars à la clôture précédente (- 0,31 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,9300 dollars contre 8,8875 dollars mercredi (+ 0,48 %).