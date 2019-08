Les prix du maïs et du soja à la Bourse de Chicago ont progressé le mercredi 28 août 2019, profitant d’un climat relativement calme sur le front commercial sino-américain. Le cours du blé a un peu reculé.

En l’absence de développement notable sur le front commercial sino-américain mercredi, les investisseurs ont retrouvé un semblant de confiance sur le marché du maïs et du soja. Mais pour Michael Zuzolo de Global Commodity Analytics and Consulting, la nouvelle vague de droits de douane que Washington s’apprête à imposer sur des produits « made in China » devrait retenir l’attention des marchés dans les prochains jours.

Droits de douane supplémentaires

Les États-Unis, qui prélèvent déjà 25 % sur 250 milliards de dollars de produits chinois, vont appliquer une taxe de 15 % sur les 300 milliards de dollars d’importations restantes à partir de dimanche, à l’exception des produits de grande consommation épargnés jusqu’à la mi-décembre.

« Le marché va devoir s’adapter à ces nouveaux tarifs sur certains produits clefs », a souligné Michael Zuzolo.

Par ailleurs, la production d’éthanol aux États-Unis a progressé et les réserves ont diminué lors de la semaine achevée le 23 août, selon un rapport publié mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’Énergie (EIA). Selon Michael Zuzolo, « ces chiffres indiquent une hausse de la demande », propice à pousser vers le haut les prix du maïs, qui est utilisé pour produire le bioéthanol.

Avant son rebond, le maïs avait atteint mercredi son prix le plus bas en séance depuis la mi-mai vers 13 h 30 GMT, le boisseau s’établissant alors à 3,6425 dollars. Toujours amputé par une demande en berne, le blé s’est légèrement tassé.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé à 3,7100 dollars, contre 3,6625 dollars mardi (+ 1,30 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 4,7525 dollars, contre 4,7675 dollars à la clôture précédente (- 0,31 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,6575 dollars, contre 8,5925 dollars la veille (+ 0,76 %).

AFP