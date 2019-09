À la Bourse de Chicago ce 6 septembre 2019, les cours du maïs sont tombés à leur plus bas niveau depuis mai après des ventes à l’étranger inférieures aux attentes. Le blé et le soja ont également reculé.

Selon un rapport hebdomadaire du ministère américain de l’Agriculture, l’USDA, les ventes américaines à l’étranger de maïs pour l’exercice 2018-2019 ont reculé de 165 900 tonnes, touchant leur niveau le plus bas de l’année. Les analystes s’attendaient à un recul compris entre 0 et 100 000 tonnes.

Des investisseurs méfiants

Pour l’exercice en cours, les ventes à l’étranger totalisent 416 700 tonnes, en dessous de la fourchette de 500 000 à 800 000 tonnes prévue par les analystes. Les ventes à l’étranger de blé et de soja sont, elles, conformes aux estimations. À ces chiffres s’ajoutent des incertitudes persistantes sur le commerce mondial, de nature à rendre les investisseurs plus méfiants.

« On ne connaît pas les détails de l’accord commercial de principe entre les États-Unis et le Japon, qui porte notamment sur les produits agricoles. Les négociations entre les États-Unis et la Chine vont certes reprendre, mais il n’y a aucune garantie qu’elles aboutissent », a commenté Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting.

Dans l’attente de nouvelles statistiques

Les acteurs du marché attendent par ailleurs la publication jeudi d’un rapport de l’USDA sur les estimations de production mondiale de céréales et d’oléagineux. Les investisseurs craignent de plus en plus que l’USDA ne relève ses prévisions de rendement au lieu de les abaisser, a indiqué Michael Zuzolo, citant une enquête en ce sens réalisée par un cabinet privé.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé à 3,5550 dollars, contre 3,5875 dollars jeudi (- 0,91 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 4,6375 dollars, contre 4,6625 dollars à la clôture précédente (- 0,54 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 8,5775 dollars, contre 8,6150 dollars la veille (- 0,44 %).