Bourse de Chicago

Le blé recule avec l’annonce de pluies en Europe

réservé aux abonnés

-430 min

© GFA

Le cours du blé coté à Chicago est tombé à son plus bas en plus d’un mois mercredi, lesté par l’amélioration des prévisions météorologiques dans les régions productrices d’Europe et de la mer Noire. Le soja et le maïs ont progressé