338 600 tonnes de blé américain ont été vendues à l’étranger lors de la dernière semaine de janvier, selon un rapport hebdomadaire du ministère américain de l’Agriculture (USDA), soit une baisse de près de moitié par rapport à la semaine précédente.

Ces chiffres « se situent dans la fourchette basse des attentes et ne sont pas très impressionnants », estime Bill Nelson, de Doane Advisory Services. Selon l’expert, les hauts niveaux d’humidité dans plusieurs zones productrices de blé de l’hémisphère nord, comme les États-Unis, la région de la Mer Noire et certains pays européens, ont également contribué au repli de la céréale jeudi car ils présagent d’une météo plus propice aux semis. L’est de l’Australie, affecté récemment par d’intenses sécheresses, devrait aussi bénéficier d’un temps plus clément, ajoute M. Nelson.

Les ventes de soja à l’étranger ont, elles, nettement progressé par rapport à la semaine dernière, à 703 800 tonnes, soutenant le cours de l’oléagineux.

Celles de maïs (1,25 million de tonnes) ont légèrement progressé. Mais elles restent inférieures au niveau nécessaire pour atteindre les objectifs de l’USDA, qui doit publier mardi son rapport mensuel sur l’offre et la demande de produits agricoles dans le monde (Wasde).

Dans le prochain rapport Wasde

Jeudi, le ministère a rendu public un document évoquant la façon dont il compte inclure l’accord commercial préliminaire conclu mi-janvier entre les États-Unis et la Chine dans le prochain rapport Wasde. « Ce sont 16 pages qui ne disent absolument rien », a ironisé M. Nelson. Le marché avait « espéré que les experts gouvernementaux prennent en compte les attentes d’achats supplémentaires de produits agricoles par la Chine et qu’ils le reflètent dans leur rapport », rappelle l’analyste. « Mais l’USDA a fait marche arrière en disant qu’elle ne savait pas si et quand la Chine avait l’intention d’acheter », regrette-t-il.

> Voir aussi : Accord Chine-USA - 200 milliards de dollars d’importations supplémentaires (16/01/2020)

Pékin s’est engagé à acheter pour 32 milliards de produits agricoles supplémentaires au cours des deux prochaines années. Mais les grosses commandes chinoises tardent à se matérialiser, l’épidémie de coronavirus ayant de surcroît retardé ces achats massifs, comme l’a confirmé en début de semaine le conseiller économique à la Maison Blanche, Larry Kudlow.

• Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,7925 dollars, contre 3,8075 dollars à la précédente clôture (-0,39 %).

• Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,5625 dollars, contre 5,6200 dollars mercredi (-1,02 %).

• Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,8100 dollars, contre 8,8000 dollars la veille à la clôture (+0,14 %).

> Voir aussi : cours et marchés agricoles pour la France avec analyses et tendances

AFP