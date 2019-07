pour vous connecter et poursuivre la lecture

Des plaines du Midwest à la côte atlantique, plusieurs États américains ont battu des records de chaleur dimanche en raison d’un épisode caniculaire.

La majeure partie des zones de production agricoles ont été touchées par des orages et des températures au-dessus des normales saisonnières.

Mais le thermostat a déjà recommencé à descendre. « Et les averses qui sont tombées devraient avoir aidé à préserver les cultures », a souligné Mike Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting.

Le rapport hebdomadaire sur la qualité des cultures, attendu lundi après la clôture, « ne devrait pas montrer une dégradation trop importante des récoltes », a-t-il avancé.

Les cours sont aussi entraînés vers le bas par la remontée du dollar, qui rend les produits agricoles moins attractifs sur le marché mondial.

Et cette situation ne devrait pas s’arranger dans les semaines et mois à venir dans la mesure où la plupart des banques centrales dans le monde sont plutôt embarquées dans une politique de soutien à l’économie encore plus marquée que celle de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui aurait tendance à faire grimper le billet vert.

Les acteurs du marché agricole continuent par ailleurs à garder un œil sur les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis.

Vendredi, les cours du soja avaient fortement progressé à la faveur de rumeurs sur un gros contrat en provenance de la Chine.

Selon plusieurs médias officiels dimanche, des importateurs chinois ont instamment demandé à leur gouvernement d’annuler les droits de douane punitifs sur des produits agricoles américains importés.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 4,2675 dollars, contre 4,3575 dollars vendredi à la clôture (–2,1 %).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,8725 dollars, contre 5,0250 dollars vendredi (–3 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,0575 dollars, contre 9,1925 dollars à la précédente clôture (–1,5 %).