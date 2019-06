« Certaines zones de production qui désespéraient de voir un temps sec ont finalement été préservées des précipitations lors des trois derniers jours », a relevé Ryan Ettner, de la maison de courtage Allendale, citant les États du Dakota du Sud, de l’Indiana et de l’Ohio. Cette situation fait les affaires des semis de soja et de maïs, extrêmement en retard par rapport aux années précédentes à cette période de l’année.

Des espoirs pour le maïs

Les prévisions de un à cinq jours ainsi que celles de six à dix jours montrent par ailleurs une poursuite du temps sec sur ces zones. « On pourrait assister à des progrès non négligeables des agriculteurs à ces endroits », a affirmé Ryan Ettner. « Cela pourrait apaiser les anticipations extrêmes évoquant une perte de plus de 10 millions d’acres consacrés aux cultures de maïs », a encore affirmé le spécialiste.

Même s’il devrait rattraper un peu de son retard, le maïs ne parviendra qu’à limiter les dégâts, la fenêtre d’ensemencement étant presque close à cette période. Le cours du blé a également été lesté par les éclaircies. « Un temps plus favorable tout le long des zones de production du blé ces derniers jours a calmé les craintes sur l’état de la prochaine récolte », ont signalé les analystes de CHS Hedging.

Ils précisent toutefois que « des pluies devraient s’intensifier à partir de ce soir et jusqu’à samedi sur une bonne partie de la zone de production », une situation de nature à faire progresser le cours.

Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, le contrat le plus actif actuellement, a clôturé mercredi à 4,1475 dollars, contre 4,2525 dollars mardi.

Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, également le plus échangé, a fini à 4,9075 dollars, contre 5,0725 dollars la veille.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé à 8,6975 dollars, contre 8,8175 dollars mardi.

AFP