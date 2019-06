Les cours du maïs, du soja et du blé ont progressé jeudi à Chicago dans le sillage d’un recul du dollar, alors que de nouvelles pluies sont au programme dans les prochains jours.

Les matières premières agricoles américaines, libellées en dollar, profitent d’un recul du billet vert car il les rend plus attractives pour les investisseurs munis d’autres monnaies. La baisse du dollar, intervenu la veille, est liée à un ton plus accommodant de la banque centrale américaine. Cette baisse a particulièrement soutenu le maïs et le soja, ont affirmé les analystes de CHS Hedging.

122 000 t de maïs américain pour le Mexique

Hasard du calendrier, le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé jeudi sur sa plateforme d’annonces de ventes quotidiennes des commandes importantes de 189 000 tonnes de soja vers une destination inconnue, et de 122 000 tonnes de maïs vers le Mexique. Le rapport hebdomadaire de l’USDA sur les ventes à l’étranger pour la semaine achevée le 13 juin, également publié jeudi, a toutefois été mal accueilli.

Ce rapport a été « neutre » pour le maïs et le blé, et « négatif » pour le soja, a affirmé Steve Georgy de la maison de courtage Allendale. Pour justifier la hausse des cours, le spécialiste a mis en avant de nouvelles pluies à l’agenda ce week-end. Ces précipitations sont devenues la bête noire des agriculteurs américains, obligés depuis plusieurs semaines de repousser leurs projets de semis en raison de conditions historiquement humides.

Après avoir drastiquement réduit les perspectives de production de maïs, les autorités pourraient également couper dans les perspectives de soja, a ajouté Steve Georgy. Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, contrat le plus actif actuellement, a fini à 4,5000 dollars, contre 4,4100 dollars mercredi à la clôture.

Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, également le plus échangé, a clôturé à 5,2650 dollars, contre 5,2225 dollars la veille.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé à 9,1550 dollars, contre 9,0325 dollars mercredi.

AFP