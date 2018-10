Les importations s’élèvent ainsi à 16,4 milliards d’euros (+5,5 % sur un an) tandis que les exportations atteignent 9,7 milliards d’euros (+2,2 % sur un an), indique le ministère de l’Agriculture dans une note Agreste conjoncture – Commerce extérieur d’octobre 2018 sur le bois et ses dérivés.

Le secteur des pâtes de bois, des papiers et des cartons représente à lui seul 63 % des exportations et 53 % des importations. Avec un taux de couverture de 74 %, le déficit commercial de ce secteur s’aggrave plus particulièrement (+17 %) et pèse désormais 39 % du déficit total. Dans le secteur des meubles et sièges en bois, le taux de couverture oscille entre 25 % et 27 % depuis 2010 et le déficit commercial pèse tout autant dans le déficit total.

Le solde commercial des sciages se dégrade également, consécutivement à une forte hausse des importations de conifères (+12 %). Le taux de couverture des sciages a progressé depuis 2010 mais reste faible (48 %) sur les 12 derniers mois.

À l’inverse, l’excédent commercial des bois d’œuvre et de trituration de feuillus continue de s’accroître (+23 % sur les 12 derniers mois) confirmant la demande extérieure de matière première feuillue (+20 %). Le taux de couverture dépasse les 200 % depuis 2011.

L’Allemagne, principal partenaire commercial de la France

L’essentiel des transactions s’effectue au sein de l’Union européenne (80 % des importations et 74 % des exportations), avec un déficit commercial qui s’aggrave passant de –5,3 à –5,9 milliards d’euros.

L’Allemagne est le principal partenaire commercial de la France avec 4,9 milliards d’euros échangés devant l’Italie (2,9), l’Espagne (2,6), la Belgique (2,4) et, la Chine (1,3).

La moitié des importations proviennent de seulement cinq pays : 19 % de l’Allemagne, 11 % de l’Italie, 8 % de la Belgique, 8 % de l’Espagne et 6 % de la Chine. Les quatre premiers pays absorbent aussi la moitié des exportations avec respectivement 17 %, 10 %, 11 % et 13 %. La Chine n’achète que 3 % du total.

Le solde commercial est nettement déficitaire avec l’Allemagne, l’Italie et la Chine (respectivement –1,5 ; –0,9 et –0,8 milliards). Il est excédentaire avec le Royaume-Uni, la Suisse et les États-Unis (0,3 milliards d’euros chacun). Les échanges avec l’Espagne sont à l’équilibre.