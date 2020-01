Pour répondre aux interrogations sur les usages et caractéristiques de la méthanisation, le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation (CTBM) met en ligne un site d’informations scientifiques.

Le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation met en ligne un site d’informations scientifiques à propos de la filière. Celui-ci a vu le jour dans le but d’informer sur les effets agronomiques, environnementaux, socio-économiques et bien entendu énergétiques de la méthanisation. Des experts de la filière À cet effet le site, baptisé infoMétha (www.infometha.org), rassemble un ensemble d’explications issues des recherches scientifiques dans le but de les vulgariser. Les contributeurs sont multiples, mais tous sont des experts reconnus de la filière. Les premières fiches couvrent les évolutions des pratiques agricoles, les effets de l’épandage de digestat, les retombées économiques et des émissions de gaz à effet de serre. Loris Coasin

