Tous les voyants sont au vert pour le désherbage mécanique et Zürn n’entend pas manquer le train. Cette société familiale allemande, qui possède à la fois une concession John Deere et une activité de fabrication de barres de coupe, vient de devenir l’actionnaire majoritaire de Garford. L’entreprise familiale britannique est spécialisée dans le binage de haute précision et travaille actuellement au développement d’une technologie de reconnaissance des adventices par caméra. Corinne Le Gall

