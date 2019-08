Cette enquête préliminaire vise à vérifier l’existence d’éventuels « mauvais traitements animaux » et « si la réglementation a été respectée ou non » dans cet élevage situé à Nueil-les-Aubiers, a précisé la source judiciaire. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la brigade de recherches de Bressuire.

Une vidéo clandestine

Dans une vidéo tournée clandestinement entre fin mai et août 2019 et médiatisée lundi, L214 montre des lapins entassés dans des cages métalliques grillagées, « à peine plus qu’une feuille A5 », soit près de 15 x 21 cm, par lapin. L’éleveur a porté plainte pour « violation de domicile », selon la source judiciaire.

« Des agents des services vétérinaires […] ont immédiatement réalisé une inspection dans l’élevage ciblé » et « ont ainsi noté des non-conformités portant sur certains critères réglementaires de bien-être animal », a fait savoir la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué.