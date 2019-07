Le Copa-Cogeca, qui regroupe les représentants agricoles à l’échelle européenne, publie régulièrement un baromètre sur le moral des agriculteurs. Selon sa dernière étude, réalisée auprès de 8 000 agriculteurs de 10 pays de l’Union européenne (France, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Suède, Belgique, Allemagne, Roumanie, Pologne et Royaume-Uni), au printemps dernier, la situation des fermes européennes s’améliorait.

Les Français moins optimistes que les autres

Selon le Copa-Cogeca, l’optimisme majoritaire des personnes interrogées pourrait s’expliquer par le fait que cette étude est intervenue après plusieurs années globalement difficiles pour les agriculteurs du Vieux Continent. Au printemps 2019, 70 % des agriculteurs allemands n’avaient pas de difficulté pour gérer leur ferme, 50 % en Italie et en Hongrie. Les Français (9 %) apparaissent comme étant ceux qui ont rencontré le plus de problèmes à cette période.

La sécheresse, premier obstacle pour tous les sondés

Les agriculteurs interrogés sont unanimes : la première difficulté qu’ils ont rencontrée en début d’année 2019 est la météo et le manque d’eau. Les Français placent les nombreuses réglementations qui s’imposent à eux comme le deuxième obstacle, alors que les Italiens visent la baisse des prix des productions agricoles.

Mercosur et futur budget de la Pac

Un second baromètre sera dévoilé au cours du second semestre. Les agriculteurs européens pourraient être moins optimistes puisque depuis le printemps, deux éléments sensibles se sont ajoutés aux préoccupations des exploitants : la signature d’un accord avec les pays du Mercosur et les élections européennes, qui ont modifié l’échiquier politique à Strasbourg et donné de nouvelles incertitudes autour de la future Pac et de son budget.