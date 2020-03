pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le constructeur américain a fait l’acquisition du fabricant de pulvérisateurs automoteurs Mazzotti en juillet 2017. Le réseau français John Deere a désormais la possibilité de commercialiser plusieurs modèles de pulvérisateurs de l’italien.

Deux gammes et quatre modèles

Tout d’abord, les modèles 2130 et 2530 de la gamme Ibis sont proposés. Ce sont des petits automoteurs de 140 ch, motorisés par un 4-cylindres. Leurs cuves possèdent des capacités de 2 150 l et 2 650 l. Ils embarquent des rampes de 18 à 21 m.

Les deux autres machines sont issues de la gamme MAF, avec les modèles 3180 HP et 3580 HP. Ce sont des automoteurs un peu plus gros, toujours motorisés par un 4-cylindres, mais développant cette fois 175 ch. Les capacités de cuve sont ici de 3 100 l et 3 500 l. Des largeurs de rampes de 24 à 30 m sont proposées. Ces modèles intègrent notamment des cabines Claas.

Pour les deux gammes, ces automoteurs possèdent une conception avec cabine avancée et des rampes placées à l’arrière.

Ces machines arrivent en complément de la gamme d’automoteur John Deere, construite aux Pays-Bas. En effet, l’offre actuelle de l’américain se compose de deux modèles de 255 ch, pour des volumes de cuve de 4 000 l et 5 000 l.