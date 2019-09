Australie

Les céréales avortent sous la sécheresse

réservé aux abonnés

-736 min

Dans les champs australiens, le bétail est au régime « oranges », faute de fourrages. ©NFF

L’ouest de l’Australie traverse une nouvelle sécheresse critique, et les producteurs du Queensland et de New South Wales en sont réduits à transformer leurs céréales en fourrages, ou à décapitaliser leurs cheptels.