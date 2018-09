Après avoir mangé des fraises achetées dans un supermarché du Queensland, la victime s’est immédiatement rendue à l’hôpital avec un mal de ventre aigu. En cause, une aiguille glissée à dessein dans le fruit. Depuis, d’autres cas ont été signalés en Nouvelle-Galles-du-Sud et dans l’État de Victoria sur une vingtaine de fraises.

Les supermarchés ont rappelé les barquettes, des producteurs ont détruit leurs récoltes et mis leurs employés au chômage technique. Certains magasins de la Nouvelle-Zélande ont pour leur part suspendu la vente de fraises australiennes en vrac.

Récompense offerte par le gouvernement régional

« Quiconque se trouve derrière cela met en danger non seulement les familles du Queensland et du reste de l’Australie, mais aussi toute une industrie », a déclaré la Première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczukn, dès la découverte de l’affaire. « Je demande à toute personne disposant d’une information qui pourrait être liée à cette affaire de quelque manière que ce soit de contacter la police aussitôt que possible. »

Son gouvernement a offert une récompense de 100 000 dollars australiens (61 521 euros) pour toute information susceptible d’aider à l’arrestation et au jugement des responsables.

Un acte « terroriste »

Le sabotage des fraises australiennes à l’aiguille à coudre peut être assimilé à un acte « terroriste », a déclaré mercredi le Premier ministre Scott Morrison.

Pour ne pas pénaliser la filière, il a tout de même appelé les Australiens à confectionner des gâteaux à la fraise pour aider les maraîchers en détresse. « Recommencez à acheter des fraises comme auparavant, et prenez simplement les précautions qu’il faut. »

Il a également réclamé un durcissement de la législation pour porter à 15 ans la peine encourue par les auteurs de contamination alimentaire. « Ce n’est pas acceptable, ce n’est pas du tout acceptable dans ce pays », a-t-il déclaré au cours d’un discours télévisé, qualifiant l’auteur de « lâche » et de « larve ».

À qui profite le crime ?

La contamination des fraises, vendues en barquettes de plastique, vise « manifestement à blesser quelqu’un », a expliqué la police du Queensland à la télévision nationale ABC.

Les mobiles de l’attaque restent inconnus mais l’Association des producteurs de fraises du Queensland a évoqué la piste possible d’un ancien employé du secteur mécontent.

La police a annoncé au début de la semaine être toujours à la recherche de l’auteur de la contamination. En cas d’échec, elle devrait prochainement la récompense offerte à toute personne susceptible de fournir des informations pertinentes.