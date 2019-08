pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon Le Parisien, Julien, un Franco-Canadien de 44 ans résidant dans le département de la Seine-Saint-Denis, est mort le 15 août 2019, après avoir été attaqué par un grizzly dans les territoires du Grand Ouest canadien. Il voyageait pour monter une création musicale. Il a été surpris en plein sommeil alors qu’il campait. L’ours aurait saisi l’homme au cou et à l’épaule avant de l’emporter dans la forêt. Une amie qui l’accompagnait a donné l’alerte. En Roumanie, où la population d’ours est la plus abondante en Europe, des bergers sont morts également.

Une charge d’intimidation dans l’Ariège

Quel est le danger en France ? « Voir un ours, même de loin est rare, indique le département de l’Ariège sur son site. Il a généralement peur de l’homme et l’évite. Toutefois, ses capacités physiques peuvent le rendre dangereux, comme tout animal sauvage d’une certaine taille (sangliers, cerfs…). »

L’Écho des Tanières, la lettre du Réseau ours brun de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) relate dans son dernier numéro publié en juillet 2019, qu’un randonneur s’est retrouvé face à une ourse suitée au début de juin en Ariège sur la commune de Seix. Il était sur un sentier de randonnée au bord d’un ruisseau.

Selon le témoin, l’ourse a effectué une charge d’intimidation avant de faire demi-tour à une quinzaine de mètres. « Il s’agit d’un comportement classique d’intimidation qui a pour but de maintenir à distance tout danger potentiel mais qui ne se traduit pas par un contact physique », rassure l’ONCFS.

Le département de l’Ariège recommande aux promeneurs de manifester sa présence en faisant un peu de bruit et de garder son chien à proximité, et ne pas le laisser divaguer, car il pourrait provoquer l’ours.