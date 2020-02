Le premier centre de formation et de R & D de l’Atelier paysan a subi un grave incendie le 17 janvier dernier. L’association maintient que la construction aura lieu et fait un appel aux dons.

La maison des technologies paysannes, basée sur la ferme de Trévero, à Sérent (Morbihan) devait être inaugurée en juin 2020 après 8 mois de chantier participatif. Elle a brûlé le vendredi 17 janvier. D’origine accidentelle, l’incendie s’est déclaré dans la paille d’isolation. Les bureaux et la salle de formation ont été détruits, la charpente a tenu le coup.

Ce lieu est destiné à la formation pour la construction et l’adaptation de machines agricoles. Objectif : permettre aux agriculteurs de fabriquer et d’adapter leurs outils afin que ces derniers correspondent au mieux à leurs besoins, avec l’agroécologie en ligne de mire.

« Ce projet verra le jour »

Malgré ce coup dur, le projet collectif a prévu de continuer. Dans son communiqué, l’Atelier paysan précise : « Plus qu’un bâtiment qui brûle, c’est une dynamique collective et porteuse de sens qui est impactée aujourd’hui. La Maison des technologies paysannes est l’incarnation du projet de l’Atelier paysan : renforcer l’autonomie des agriculteurs et agricultrices par la réappropriation des technologies dédiées à l’agroécologie paysanne. »

La structure précise que « ce projet verra le jour » et fait un appel aux soutiens sur sa page web.