Début juillet 2019, à la suite d’un Conseil de l’agriculture française, Pacifica et Groupama ont annoncé qu’ils travaillaient avec le gouvernement à la mise en place d’une base de données commune permettant une meilleure transparence des tarifs appliqués pour l’assurance multirisques climatique.

À la suite d’un des derniers Conseils de l’agriculture française (Caf), le 2 juillet, les assureurs membres du Caf, Pacifica et Groupama, ont annoncé qu’ils travaillaient à la mise en place d’un pool de co-réassurance. Un outil censé leur permettre de rendre les tarifs de l’assurance multirisques climatique plus adaptés et transparent. Mais qu’est-ce que cela va changer concrètement pour les agriculteurs ? Une base de données commune Les tarifs de l’assurance récolte varient en fonction d’un nombre de paramètres important : la zone géographie, le type de culture, l’historique de rendement de l’exploitation… Pour que l’assureur puisse établir un tarif, il lui faut donc réunir beaucoup d’informations techniques. Avec la création de ce pool de co-réassurance, les assureurs proposent de créer une base de données commune à tous les assureurs du marché agricole. Ils mettront en commun l’ensemble des informations et des données dont ils disposent pour permettre à chacun de déterminer le juste tarif d’un contrat d’assurance récolte. En pratique, tous les assureurs proposeront les mêmes tarifs, qui seront validés et certifié par l’État. Le travail se poursuivra dans le cadre de la consultation sur l’amélioration des outils de gestion des risques, annoncée aux syndicats agricoles par le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, le 19 juillet. Tous les assureurs auront les mêmes pratiques tarifaires Delphine Létendart, directrice du marché agricole de Groupama Marie Salset

