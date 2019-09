L’association Terre de liens et l’Agter, association travaillant pour l’Amélioration de la gouvernance de la terre, de l’eau et des ressources naturelles, n’ont pas voulu rester spectateurs. Réagissant à la proposition de France Stratagie, organisme rattaché au Premier ministre, d’augmenter le prix des terres agricoles, les deux associations ont critiqué le 4 septembre 2019 une mesure qui mettrait « en péril le renouvellement des générations ». « À cause de ce foncier très cher, nos voisins européens ont encore plus de mal qu’en France à installer de nouveaux agriculteurs. »

Taxer les plus-values à 100 %

« Il n’en reste pas moins que le différentiel de prix en terrain agricole et terrain constructible incite les propriétaires à faire pression pour que leurs terrains deviennent constructibles, ont-elles estimé dans un communiqué. Pour résoudre ce problème, on pourrait relever la taxe sur les plus-values des cessions de terrains agricoles rendus constructibles à 100 %. Son taux actuel entre 5 et 10 % n’est pas dissuasif. »

Tout en admettant que des adaptations sont nécessaires, Terre de liens et l’Agter ont défendu la politique foncière menée depuis plus de 50 ans en France et « toujours montrée en exemple dans toute l’Europe ». Un schéma qui a permis, selon elles, à maintenir un « relatif faible prix des terres en France » avec la création des Safer.