Le Samu social de Paris a réitéré son appel aux dons (1) de masques, lunettes, combinaisons ou blouses auprès des membres du Comifer et de son son réseau agricole, le 31 mars 2020.

Les acteurs du monde agricole se sont déjà mobilisés sur le sujet, avec une invitation des

Jeunes Agriculteurs à faire don de certains de leurs équipements, généralement utilisés pour l’épandage de produits phytosanitaires, aux personnes les plus exposées.

Les stocks bientôt écoulés

« Nos équipes sont actuellement en première ligne pour tenter de maintenir ouvertes nos structures d’hébergement, de soins de personnes sans-abri, nos maraudes, témoigne Christine Laconde, directrice générale du Samu social 75. Mais les salariés, en particulier nos soignants, sont exposés à des risques de contamination au covid-19 compte tenu de la pénurie terrible d’équipements de protection ».

« Outre les masques, nous n’avons plus du tout de stocks de vêtements jetables – surblouses, pyjamas, combinaisons, charlottes – et de lunettes de protection. C’est absolument urgent, dès dimanche nous n’aurons plus de stock… », complète Christine Laconde.