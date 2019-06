pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Les élevages ont tellement du mal à embaucher des gens, qu’il est facile d’y trouver un emploi pour l’été », se réjouit William Burkhardt, coprésident de l’association abolitionniste DxE France.

Jamais à cours d’idées, William a un nouveau projet : faire entrer légalement des jeunes qui partagent sa cause en sous-marin dans les élevages, afin de collecter de nouvelles images chocs. Et il a donc publié en ce sens une offre d’emploi sur la page Facebook de l’association le 6 juin dernier.

DxE à la recherche d’agents doubles parmi les saisonniers. © DR

« Ce qu’on veut, c’est avoir des images des éleveurs qui tuent les animaux. En tournant nos vidéos la nuit, on voit des cadavres, mais on ne voit pas l’acte lui-même », explique William Burkhardt. La mission des faux stagiaires sera donc de se faire recruter dans un élevage lié à une grande marque de l’industrie agroalimentaire, et de filmer la formation que les éleveurs dispenseront, ou les étourdissements des animaux.

Un quiproquo a eu lieu sur la Toile, car l’offre d’emploi précise « Vierzon » comme site du stage. Mais hors de question pour William Burkhardt de se cantonner à la Région Centre : l’opération est bien nationale. « Les gens peuvent se faire embaucher n’importe où en France », précise-t-il. A ce jour, l’association aurait déjà recruté une dizaine de personnes, dont une serait déjà en place. Cinq autres devraient, quant à elles, commencer au début d’août.

Une raison de plus d’être vigilant sur le recrutement de ses saisonniers.