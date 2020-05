pour vous connecter et poursuivre la lecture

La start-up Les nouveaux fermiers, spécialisée dans les substituts de viande à base de protéines végétales, a levé 2 millions d’euros, explique-t-elle dans un communiqué daté du 6 mai 2020. Ses produits seront distribués à la fin du mois de mai 2020.

Dans la grande distribution et chez des restaurateurs

Où le consommateur pourra-t-il trouver ces produits ? Dans les enseignes Monoprix partout en France, dans les enseignes Carrefour en Île-de-France et à La grande épicerie, à Paris. Ils seront livrés aussi chez quelques restaurateurs, dès leur ouverture.

Parmi les investisseurs privés, la jeune entreprise cite notamment Adrien de Schompré, cofondateur de Sushi Shop, et Édouard Roschi, cofondateur du Labo (créateur de parfum sur mesure, au sein du groupe Estée Lauder), elle est aussi soutenue par la BPI.

Un an de recherche

Après un an de recherche et de développement, la société a lancé ses premiers produits à base de végétaux : des ersatz de steak et d’aiguillettes ainsi que des substituts de nuggets à base de végétaux.

« Ces alternatives végétales ciblent en particulier les flexitariens, qui représentent 39 % de la population française, et plus généralement tous les consommateurs qui s’interrogent sur l’impact de leur alimentation sur leur santé et l’environnement », précise le communiqué sans détailler la composition des produits ou encore l’origine des végétaux.

