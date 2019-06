Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

En France, 6 personnes sur 10 se disent préoccupées par les résidus de pesticides présents dans les aliments, selon la nouvelle enquête Eurobaromètre sur la sécurité des aliments (1) menée par l’Efsa et publiée le 11 juin 2019. Ce point est cité le plus fréquemment au niveau français, alors qu’il intervient seulement en deuxième position des sujets les plus mentionnés au niveau européen (UE des 28), pour 4 personnes sur 10. Au niveau européen, les autres préoccupations les plus fréquemment mentionnées en ce qui concerne la sécurité alimentaire sont les résidus d’antibiotiques, d’hormones ou de stéroïdes dans la viande, pour 44 % des personnes interrogées (38 % en France), les polluants environnementaux dans le poisson, la viande ou les produits laitiers à 37 % (47 % en France) et les additifs tels que les colorants, les conservateurs ou les arômes dans les aliments ou les boissons à 36 % (43 % en France). Totale confiance envers les scientifiques 82 % des Européens interrogés et 80 % des Français font une « totale confiance » aux scientifiques pour obtenir des informations sur les risques alimentaires. Ce chiffre était de 73 % lors de la dernière enquête en 2010. Viennent ensuite dans la liste les associations de consommateurs, 79 % des personnes interrogées ont une totale confiance et les agriculteurs, 69 % des personnes interrogées. L’enquête indique que les Européens semblent moins préoccupés qu’auparavant par le sujet des OGM. De nouvelles questions ont été évoquées pour la première fois comme les microplastiques. Marie Salset

