Quelques mois à peine après la mise à jour d’une tromperie sur des steaks hachés, les fraudes sur les produits alimentaires distribués aux plus démunis sont dans le viseur des services de l’État, qui ont annoncé un renforcement des contrôles avant la fin de l’année.

Steaks hachés

La Direction générale de la Cohésion sociale (DGCS), la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et FranceAgriMer se mobilisent pour garantir aux associations distribuant de l’aide alimentaire et à leurs bénéficiaires, des produits conformes aux cahiers des charges établis. Les contrôles vont être intensifiés dès la fin de l’année 2019.

Cette communication intervient quelques semaines après la sortie d’un rapport du Sénat qui pointait du doigt la défaillance de l’État suite à des analyses de steaks hachés dont l’origine était « impossible à déterminer » et la composition non conforme à la loi.

Escalopes de poulet

Le but du plan d’actions annoncé est de renforcer l’analyse des risques et de s’assurer que des contrôles pertinents sont effectivement réalisés par les fournisseurs, en fonction du produit concerné.

Des investigations menées récemment sur des escalopes de poulets distribuées par les associations ont montré que leur teneur en eau était supérieure à la norme autorisée. Si cela n’a pas d’impact sur la santé des bénéficiaires, ni sur les propriétés des produits, la DGCCRF continue ses investigations afin de déterminer s’il s’agit d’une tromperie.